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15:41 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре экстренно эвакуировали посетителей из торгового центра «Амбар»

Вот только горожане не горели желанием покидать «горящее» здание.

Сегодня, 16 апреля, в первом часу дня, в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом корреспонденту портала ProGorodSamara.ru сообщили очевидцы.

По словам Олега Б., который оказался в центре событий, эвакуация проходила «вяленько».

 — Посетители не испугались и сразу догадались, что пожар произошел понарошку, — признается Олег. — У всех была «мертвая» реакция. Да и предупреждение об опасности было вялым. Громкоговорители звучали очень тихо. В итоге мы простояли на улице около десяти минут, а потом нас вновь запустили в здание.

В ГУ МЧС России по Самарской области подтвердили, что на объекте проводились учения.

Напомним, массовые проверки и учения в торговых центрах Самарской области начались из-за трагедии в Кемерове. В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

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