В Самаре экстренно эвакуировали посетителей из торгового центра «Амбар»
Вот только горожане не горели желанием покидать «горящее» здание.
Вот только горожане не горели желанием покидать «горящее» здание.
Сегодня, 16 апреля, в первом часу дня, в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом корреспонденту портала ProGorodSamara.ru сообщили очевидцы.
По словам Олега Б., который оказался в центре событий, эвакуация проходила «вяленько».
— Посетители не испугались и сразу догадались, что пожар произошел понарошку, — признается Олег. — У всех была «мертвая» реакция. Да и предупреждение об опасности было вялым. Громкоговорители звучали очень тихо. В итоге мы простояли на улице около десяти минут, а потом нас вновь запустили в здание.
В ГУ МЧС России по Самарской области подтвердили, что на объекте проводились учения.
Напомним, массовые проверки и учения в торговых центрах Самарской области начались