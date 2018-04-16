В Самаре экстренно эвакуировали посетителей из торгового центра «Амбар»

— Посетители не испугались и сразу догадались, что пожар произошел понарошку, — признается Олег. — У всех была «мертвая» реакция. Да и предупреждение об опасности было вялым. Громкоговорители звучали очень тихо. В итоге мы простояли на улице около десяти минут, а потом нас вновь запустили в здание.