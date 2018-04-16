Гражданин Узбекистана приговорен к 5,5 годам тюрьмы за членство в террористических организациях

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы СГБ, уроженец Гурланского района Хорезмской области в 2012—2015 годах регулярно посещал Россию для заработка.

Во время одного из визитов в Россию, Азамат Мадримов узнал, что его односельчане, которые работали вмести с ним в РФ, Олимжон Хасанов, Шерзод Язиров, Мурод Ашуров, Максад Матяюкубов, Журабек Курбонов и Рахматжон Бекметов стали членами террористической организации. Рахматжон Бекметов является родным братом Мадримова.

Они завербовали Азамата Мадримова в свои ряды. Азамат Мадримов заразился идеей присоединиться к джихаду и принять участие в военных действиях в Сирии.

Азамат Мадримов отметил, что он постоянно держал контакты со своими подельниками, которые высылали фотографии и видео из Сирии. Они звали Азамата в Сирию и обещали найти работу.

В 2016 году он намеревался уехать в Сирию через Казахстан и Турцию. Для этого он приезжает в город Атрау в Казахстане. Здесь он должен был встретиться с своей женой Назакот Мадрахимовой и потом поехать в Сирию с помощью билета, высланного Олимжоном Хасановым.

По плану Олимжон Хасанов должен был встретить Мадримова и его жену в Турции и переправить их в Сирию. Хасанов сказал Азамату Мадримовы не ехать в Узбекистан не при каких условиях, отмечает телепрограмма.

Азамат Мадримов сказал, что ему говорили, что каждый мусульманин должен совершать джихад и бороться против неверующих для установления халифата. Он добавил, что, принимая их слова за правду, он решил присоединиться к джихаду в Сирии.