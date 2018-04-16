Новый Facebook-вирус атакует компьютеры казахстанцев

Источник: Tengrinews

Пользователи получают рассылку со своим изображением и ссылку на видео в Youtube, вирус отмечает друзей владельца зараженной страницы.

Tengrinews.kz составил подробную инструкцию о том, как избавиться от проблемы. Сразу отметим, что ни в коем случае не надо переходить по ссылке, поскольку существует угроза заражения вашей страницы.

Если взломали вас, то, скорее всего, проблема в вашем браузере. Попробуйте его удалить и установить заново. Зачастую сложности вызывают установленные дополнения, которые и перехватывают контроль над вашей страницей.

После этого рекомендуется зайти в настройки приложений в Facebook и удалить оттуда все подозрительные программы. Обязательно после этого смените пароль от своей страницы.

Если и это не помогает, то можно попробовать выявить подозрительную программу через «Монитор ресурсов». Доступ к нему можно получить через «Диспетчер задач». Вызвав «Монитор ресурсов», переходим на вкладку «Сеть». Она продемонстрирует список приложений, пользующихся сейчас Интернетом. В нем могут быть подозрительные программы, которые и вызывают проблемы.

Рекомендуется изучить названия программ. Многие окажутся компонентами Windows, но особо подозрительные необходимо проверить через поисковики. Зачастую именно они и заставляют систему «тормозить» и мешают оптимальной работе. Скорее всего, после этого проблема прекратится. Компьютер нужно будет проверить на вирусы.

Посты с отметками с вашей страницы необходимо удалить вручную. Плюс ко всему этот вирус создает от вашего имени несколько страниц. Их тоже надо удалить в настройках профайла, зайдя на вкладку «Ваши страницы».

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Если отметили вас, то вы можете удалить отметку из публикации. Также рекомендуем сообщить лицу, которого «взломали», о происходящем в личном сообщении и написать в этой же публикации, что это вирус.

Кроме того, вы можете настроить профайл таким образом, чтобы все метки, которые пользователи хотят сделать на вашей странице, сначала отправлялись к вам на рассмотрение. Тогда вас не смогут без вашего желания отмечать в постах.