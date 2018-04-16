Иномарка протаранила мотоциклиста на оживленной челябинской улице

Авария произошла 14 апреля в районе остановки Партизанская на Братьев Кашириных. Белая Mazda выезжала с парковки магазина, как ей наперерез промчался мотоцикл. Водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и сбил двухколесный.

Байкера отбросило на встречную полосу. К счастью, дорога была пустая, так что никто не наехал на Kawasaki.