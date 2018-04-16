Под Волгоградом участкового подозревают в превышении полномочий

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, офицер полиции, знал о противоправной деятельности своего знакомого, который незаконно регистрировал у себя дома иностранных граждан и покровительствовал товарищу.

С сентября по декабрь 2017 года подполковник полиции предупреждал своего приятеля о проводимых правоохранительными органами рейдовых мероприятиях, направленных на выявление иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области.