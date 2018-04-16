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17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом участкового подозревают в превышении полномочий

Подполковник полиции, старший участковый уполномоченный отдела МВД по Городищенскому району Волгоградской области подозревается в превышении должностных полномочий.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, офицер полиции, знал о противоправной деятельности своего знакомого, который незаконно регистрировал у себя дома иностранных граждан и покровительствовал товарищу.

С сентября по декабрь 2017 года подполковник полиции предупреждал своего приятеля о проводимых правоохранительными органами рейдовых мероприятиях, направленных на выявление иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Свою вину в содеянном он не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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