Под Волгоградом участкового подозревают в превышении полномочий
Подполковник полиции, старший участковый уполномоченный отдела МВД по Городищенскому району Волгоградской области подозревается в превышении должностных полномочий.
Подполковник полиции, старший участковый уполномоченный отдела МВД по Городищенскому району Волгоградской области подозревается в превышении должностных полномочий.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
С сентября по декабрь 2017 года подполковник полиции предупреждал своего приятеля о проводимых правоохранительными органами рейдовых мероприятиях, направленных на выявление иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства РФ.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области.
Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Свою вину в содеянном он не признал. Расследование уголовного дела продолжается.