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16:30 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге мужчине предъявили обвинение в убийстве трех женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Следствие предъявило жителю Екатеринбурга обвинение в убийстве трех женщин в период с 2004 по 2017 годы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 35-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Убийство», «Покушение на убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой», «Умышленное уничтожение чужого имущества», «Угроза убийством» и «Надругательство над телом умершей».

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый совершил преступления в период с октября 2004 по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, города Верхняя Пышма и Нижнесергинского района. От действий злоумышленника пострадали, в общей сложности, восемь человек, в том числе две несовершеннолетние девушки, считает следствие. Три женщины 1984, 1962 и 1986 годов рождения погибли от причиненных им травм, полагают следователи.

Сообщается, что в 2012 году одну потерпевшую, женщину 1975 года рождения, удалось спасти. Злоумышленника, который стал наносить ей травмы отверткой, спугнули двое мужчин, откликнувшихся на крики пострадавшей о помощи. Опасаясь быть задержанным на месте происшествия, обвиняемый скрылся от мужчин, считает следствие.

Как отмечается в сообщении, сейчас следователи выполняют процессуальные действия, направленные на завершение расследования, после чего планируется направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения.

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