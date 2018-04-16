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16:29 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге завели дело после нападения на главреда «Областной газеты»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту нападения в Екатеринбурге на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, вечером 12 апреля на Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с январским материалом в «Областной газете», посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала.

«Сотрудники из подразделения дознания отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сказал Горелых.

Он отметил, что полицейские отрабатывают различные версии случившегося и предпринимают меры, чтобы установить личности нападавших.

Ранее Союз журналистов России заявил, что намерен следить за ходом расследования нападения на Полянина, а в свердловском региональном отделении «Единой России» инцидент сочли попыткой «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в целом».

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