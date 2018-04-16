Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Женщина рассказала о том, что пережила, родив девочку с альбинизмом
Участник «Comedy Баттл» умер от сердечной недостаточности
Губин, Хлебникова, Азиза - чем сейчас живут забытые звезды 90-х
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
Эксперт: почему Россия не сбивала ракеты США в Сирии
Познер о Трампе: «Это катастрофа для США»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Трампу объяснили чем опасен удар по ПВО РФ в Сирии
СМИ: Ющенко рассказал, чего боится Путин
Боярская и Меньшова побывали на вручении театральной премии
Губин, Хлебникова, Азиза - чем сейчас живут забытые звезды 90-х
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
16:22 (мск), источник: Nakanune.ru

«Опасно для жизни». Управление ГОЧС Миасса рекомендует горожанам не посещать ТЦ «Слон», где обрушился подвесной потолок

Нахождение в ТРК «Слон», где произошло обрушение подвесного потолка, опасно для жизни и здоровья людей. Горожанам рекомендуют не посещать торговый центр. Об этом сообщили в управление ГОЧС Миасса.

Читайте также
СК назвал причину обрушения конструкций в ТРК «Слон» и возбудил уголовное дело

Напомним, ЧП произошло вечером в субботу, 14 апреля. Обрушились конструкции подвесного потолка. Местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника и была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили накануне в пресс-службе городской мэрии, ЧП в ТЦ «Слон» сегодня обсуждалось на аппаратном совещании в мэрии. По словам руководителя управления ГОЧС Миасса Валерия Карпунина, площадь обрушения потолка составила 200 метров квадратных. Обвалились гипсокартон, оцинкованные профили и проводка. Причина обрушения потолка до настоящего момента неизвестна, необходимо дождаться результатов строительно-технической экспертизы.

Руководству торгового центра было рекомендовано до окончания проведения необходимых исследований не открывать комплекс. Однако уже вчера комплекс был открыт, а руководство ТЦ заверило, что все неполадки устранены.

В связи с этим управление ГОЧС Миасса рекомендует горожанам пока отказаться от посещения комплекса.

Все новости региона
Роскомнадзор начал блокировку Telegram
Москва и Пекин осудили ракетный удар по Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
Мосгорсуд оставил в СИЗО совладельца группы «Сумма»
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной
Союзмолоко рассказало о последствиях запрета сухого молока
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие Популярный телеведущий рассказал, что объединяет его с Аллой Пугачевой, и поделился мыслями о будущем телевидения
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь