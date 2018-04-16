«Опасно для жизни». Управление ГОЧС Миасса рекомендует горожанам не посещать ТЦ «Слон», где обрушился подвесной потолок

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Напомним, ЧП произошло вечером в субботу, 14 апреля. Обрушились конструкции подвесного потолка. Местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника и была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили накануне в пресс-службе городской мэрии, ЧП в ТЦ «Слон» сегодня обсуждалось на аппаратном совещании в мэрии. По словам руководителя управления ГОЧС Миасса Валерия Карпунина, площадь обрушения потолка составила 200 метров квадратных. Обвалились гипсокартон, оцинкованные профили и проводка. Причина обрушения потолка до настоящего момента неизвестна, необходимо дождаться результатов строительно-технической экспертизы.

Руководству торгового центра было рекомендовано до окончания проведения необходимых исследований не открывать комплекс. Однако уже вчера комплекс был открыт, а руководство ТЦ заверило, что все неполадки устранены.