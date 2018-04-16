28 нижегородцев стали жертвами директора турфирмы

Прибыльным «бизнесом» директор занялась в 2015 году. Первой ее жертвой стала нижегородка, которая попросила подобрать и забронировать туристическую путевку. Владелица фирмы взяла деньги, но тур так и не заказала. Аналогичным образом она обманула 27 жителей Нижегородской области. По данным следствия, обвиняемая «заработала» более 1,6 млн рублей.