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17:10 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

28 нижегородцев стали жертвами директора турфирмы

Люди отдавали деньги организатору отдыха, но в отпуска так и не улетали.

28 нижегородцев стали жертвами директора турфирмы. Подробности преступной схемы озвучили в региональном управлении МВД.

Прибыльным «бизнесом» директор занялась в 2015 году. Первой ее жертвой стала нижегородка, которая попросила подобрать и забронировать туристическую путевку. Владелица фирмы взяла деньги, но тур так и не заказала. Аналогичным образом она обманула 27 жителей Нижегородской области. По данным следствия, обвиняемая «заработала» более 1,6 млн рублей.

Против владелице фирмы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как говорят в МВД, в ходе следствия женщина признала свою вину и в содеянном раскаялась. Материалы уголовного дела уже в суде. Женщине грозит до 6 лет тюрьмы.

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