В Казани задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего мужчины
Подозреваемого в убийстве 20-летнего молодого человека задержали в Казани, сообщает
Подозреваемого в убийстве 20-летнего молодого человека задержали в Казани, сообщает
Им оказался 27-летний мужчина, который сообщил, в тот день потерпевший сам вызвал его на разговор. Дело в том, что 20-летнего молодого человека бросила девушка и стала встречаться с подозреваемым. Тогда мужчина решил поговорить с ее новым ухажером. Однако в ходе встречи между мужчинами возникла драка. В один момент подозреваемый схватил нож и ударил им
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство».