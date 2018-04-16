На юге Петербурга сгорел склад
Видео пожара на юге города опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как в небо поднимается столб густого дыма. Пользователи сообщили, что огонь вспыхнул в складе, расположенном в Предпортовом проезде.
Видео пожара на юге города опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как в небо поднимается столб густого дыма. Пользователи сообщили, что огонь вспыхнул в складе, расположенном в Предпортовом проезде.
— Пожар в 6-ом Предпортовом проезде напротив дома 4, — сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».
На место ЧП экстренно прибыли пожарные. Правда, по словам свидетелей, к этому моменту тушить было нечего.
— Приехали две машины, когда все прогорело, — сообщил Александр Монин.
Причина возгорания пока неизвестна. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что в воскресенье вечером петербуржцев напугал дым рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Оптиков. Взволнованные местные жители предположили, что загорелся магазин. Однако, их догадки не подтвердились. От огня пострадал гараж, который находился неподалеку.