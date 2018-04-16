Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Что будет, если «закончились права»
Вкус детства: любимые сладости 90-х
«Помятый дядя»: Ургант рассказал, как начал работать на MTV
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
«Все это был блеф»: на Украине поняли, зачем США ударили по Сирии
Асад сделал заявление после удара США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Петербурга сгорел склад

Видео пожара на юге города опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как в небо поднимается столб густого дыма. Пользователи сообщили, что огонь вспыхнул в складе, расположенном в Предпортовом проезде.

Источник: Комсомольская правда

— Пожар в 6-ом Предпортовом проезде напротив дома 4, — сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

На место ЧП экстренно прибыли пожарные. Правда, по словам свидетелей, к этому моменту тушить было нечего.

— Приехали две машины, когда все прогорело, — сообщил Александр Монин.

Причина возгорания пока неизвестна. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в воскресенье вечером петербуржцев напугал дым рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Оптиков. Взволнованные местные жители предположили, что загорелся магазин. Однако, их догадки не подтвердились. От огня пострадал гараж, который находился неподалеку.

Все новости региона
 Житель Барнаула выиграл в «Гослото» 232 млн рублей
«Вечернему Урганту» — 6 лет: как проходят дни рождения шоу
Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
В Ереване 46 человек попали в больницы после столкновений
Как выглядит «деревня лис» в Японии
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь