На юге Петербурга сгорел склад

Источник: Комсомольская правда

— Пожар в 6-ом Предпортовом проезде напротив дома 4, — сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

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На место ЧП экстренно прибыли пожарные. Правда, по словам свидетелей, к этому моменту тушить было нечего.

— Приехали две машины, когда все прогорело, — сообщил Александр Монин.

Причина возгорания пока неизвестна. Информация о пострадавших уточняется.