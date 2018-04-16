В Ереване 33 человека попали в больницы после столкновений

В Первую клиническую городскую больницу доставлены семь человек, в медцентр «Эребуни» — восемь человек, в медцентр Св. Григория Просветителя — 18 человек, сообщают местные СМИ.

Кроме того, секретарь фракции «Елк» Тигран Авинян сообщил, что Пашинян доставлен в больницу с рваными ранами, которые он получил при падении на колючую проволоку. По его словам, ранен также член оппозиционного движения «Мой шаг» Ален Симонян. Позднее корреспондент «Интерфакса» сообщил, что Пашинян вновь присоединился к демонстрантам после того, как получил в больнице первую медпомощь.