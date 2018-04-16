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17:09 (мск), источник: Интерфакс

В Ереване 33 человека попали в больницы после столкновений

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — В результате столкновения протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении демонстрантов и полиции в центре Еревана госпитализированы 33 человека.

Источник: AFP 2018

В Первую клиническую городскую больницу доставлены семь человек, в медцентр «Эребуни» — восемь человек, в медцентр Св. Григория Просветителя — 18 человек, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что среди госпитализированных трое полицейских.

Кроме того, секретарь фракции «Елк» Тигран Авинян сообщил, что Пашинян доставлен в больницу с рваными ранами, которые он получил при падении на колючую проволоку. По его словам, ранен также член оппозиционного движения «Мой шаг» Ален Симонян. Позднее корреспондент «Интерфакса» сообщил, что Пашинян вновь присоединился к демонстрантам после того, как получил в больнице первую медпомощь.

Демонстранты вышли протестовать против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. Противник выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьер-министра, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Пашинян призвал своих сторонников отправиться к зданию парламента.

Части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции. По проспекту протянута колючая проволока. Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты.

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