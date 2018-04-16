В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора

Источник: РИА Новости

Взрыв произошел в автомобиле Mercedes в Ростове-на-Дону 7 марта, когда хозяин машины открывал дверь. Мужчина был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

«По ходатайству следствия в субботу суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Гагалаева.