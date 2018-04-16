Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Варнава стала ведущей реалити-шоу на ТНТ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Максим Фадеев показал, как выглядел в детстве
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: в Крыму озвучили "самое страшное" в ситуации с "Нордом"
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
17:48 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в подрыве автомобиля своего кредитора, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Источник: РИА Новости

Взрыв произошел в автомобиле Mercedes в Ростове-на-Дону 7 марта, когда хозяин машины открывал дверь. Мужчина был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

«По ходатайству следствия в субботу суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Гагалаева.

Как сообщалось в Telegram-канале СК РФ, подозреваемый — 28-летний житель Ростова-на-Дону. Взорвать он пытался кредитора, чтобы не отдавать долг. В автомобиле взорвалась граната Ф-1.

Все новости региона
 В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора
Главу ОБЭП Азова задержали за взятки и крышевание подпольных казино
Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
В Ереване 46 человек попали в больницы после столкновений
Как выглядит «деревня лис» в Японии
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь