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17:36 (мск), источник: RTVi

Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной

Мосгорсуд 16 апреля отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую обвиняли в смерти пациента. Об этом сообщил корреспондент RTVI из зала суда.

Источник: Агентство «Москва»

Несмотря на отмену приговора, суд сохранил Мисюриной подписку о невыезде.

Слушание по апелляции Мисюриной на приговор проходило в закрытом режиме по просьбе дочери умершего пациента. В защиту врача выступил бывший президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Еще Мисюрину пришел поддержать врач Леонид Рошаль.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы дал Мисюриной два года колонии общего режима. Ее признали виновной в ошибке, из-за которой умер пациент. Она не признала свою вину и подала апелляцию.

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Приговор врачу вызвал общественный резонанс. На сайте Change.org выложили петицию с требованием о пересмотре дела. Еще за Мисюрину вступились представители профессионального сообщества.

Прокуратура Юго-западного округа Москвы 31 января попросила отменить приговор врачу. В ведомстве сказали, что следствие шло с нарушениями, выводы нескольких судебно-медицинских экспертиз не совпадают. В прокуратуре посчитали, что однозначно говорить о вине Мисюриной нельзя. Ее попросили освободить из-под стражи и назначить другую меру пресечения. А дело вернуть в Следственный комитет для дополнительного расследования. 5 февраля Мосгорсуд отпустил врача под подписку о невыезде.

В 2013 году Мисюрина работала в частном центре «ГеноТехнология». Она взяла у пациента образцы костного мозга и костной ткани. Вскоре он попал в больницу «Медси» с подозрением на острый аппендицит, где скончался. Вскрытие проводили специалисты клиники «Медси».

В 2014 году родственники умершего попросили прокуратуру разобраться в обстоятельствах его смерти. В 2015 году против Елены Мисюриной завели дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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