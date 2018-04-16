Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной
Мосгорсуд 16 апреля отменил приговор
Мосгорсуд 16 апреля отменил приговор
Несмотря на отмену приговора, суд сохранил Мисюриной подписку о невыезде.
Слушание по апелляции Мисюриной на приговор проходило в закрытом режиме по просьбе дочери умершего пациента. В защиту врача выступил бывший президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Еще Мисюрину пришел поддержать врач Леонид Рошаль.
22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы дал Мисюриной два года колонии общего режима. Ее признали виновной в ошибке,
Приговор врачу вызвал общественный резонанс. На сайте Change.org выложили петицию с требованием о пересмотре дела. Еще за Мисюрину вступились представители профессионального сообщества.
Прокуратура
В 2013 году Мисюрина работала в частном центре «ГеноТехнология». Она взяла у пациента образцы костного мозга и костной ткани. Вскоре он попал в больницу «Медси» с подозрением на острый аппендицит, где скончался. Вскрытие проводили специалисты клиники «Медси».
В 2014 году родственники умершего попросили прокуратуру разобраться в обстоятельствах его смерти. В 2015 году против Елены Мисюриной завели дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.