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18:03 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Волге оторвало от берега дебаркадер

К настоящему времени его уже отбуксировали в шлюзовую речпорта.

В понедельник, 16 апреля, примерно в 16:20 в Самаре от берега Волги в районе Красноармейского спуска отправился в «свободное плавание» дебаркадер. Сооружение вместе со льдом оторвало от берега, и оно поплыло вниз по течению. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Для «спасения» дебаркадера отправили два теплохода «Ом». К настоящему времени его уже отбуксировали в шлюзовую речпорта.

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