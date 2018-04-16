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18:07 (мск), источник: Интерфакс

В результате столкновений на митинге в Ереване госпитализированы 46 человек

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — В результате столкновения протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении демонстрантов и полиции в центре Еревана госпитализированы 46 человек.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении, из них шестеро — полицейские.

«Часть пострадавших после амбулаторной помощи была выписана. У гражданских лиц в основном поверхностные ранения нижних конечностей. Ранения полицейские получили тупыми и режущими предметами. Один из полицейских прооперирован, у него перерезана вена. Жизни пострадавших опасность не угрожает», — отметили в минздраве страны.

Демонстранты вышли протестовать против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты.

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В настоящее время демонстранты, протестующие против кандидатуры Саргсяна, переместились с подступов к проспекту Баграмяна на площадь Франции, где в последние дни проходили митинги оппозиции. Как сообщил собравшимся руководитель протестного движения, депутат парламента Никол Пашинян, они вновь намерены переночевать на площади.

Проспект Баграмяна продолжают блокировать силы полиции.

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