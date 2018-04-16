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18:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области нашли убийцу знахаря

Мужчину обнаружили мертвым в его доме.

В Воронежской области сотрудники Следственного комитета и полицейские раскрыли убийство 66-летнего жителя поселка Подгоренский Подгоренского района. Тело пожилого человека с ножевыми ранениями обнаружили в его доме на улице Первомайской 27 февраля. Работники СК возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В ходе следствия выяснили, что убитый мужчина при жизни занимался народной медициной и заговорами. К нему за помощью часто обращались, как местные жители, так и приезжие.

При осмотре места трагического происшествия изъяли окурки, орудие убийства — нож, провели судебные экспертизы, установили генотип преступника. 36 знакомых и клиентов мужчины «отработали» на причастность к преступлению. Кроме того, изучили записи видеокамер на прилегающих к дому улицах.

— В итоге задержали 51-летнего ранее судимого жителя Лискинского района. При обыске у него изъяли одежду, на которой были бурые пятна. Мужчину заключили под стражу, — рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков. — Он признался, что в тот день приехал к целителю, чтобы попытаться решить свои проблемы. Во время общения случилась ссора, гость выхватил нож и буквально изрезал хозяина, нанеся ему множество ударов в живот и в грудь. Задержанному лискинцу грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

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