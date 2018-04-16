В Самаре экс-полицейский обвиняется в хищении Toyota Land Cruiser 200

По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый, воспользовавшись имеющейся у него информацией о нахождении на территории стоянки отдела полиции автомобиля Toyota Land Cruiser 200, стоимостью более трёх миллионов 500 тысяч рублей, совершил его хищение. Установлено, что указанный внедорожник находился в собственности юридического лица, а в мае 2017 года был задержан и доставлен на стоянку сотрудниками ДПС для дальнейшей транспортировки автомобиля в Ростов-на-Дону в связи с нахождением данного автомобиля в розыске по уголовному делу о мошенничестве.