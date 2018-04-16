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18:00 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре экс-полицейский обвиняется в хищении Toyota Land Cruiser 200

Украденный автомобиль, стоимостью более 3,5 млн. руб., проходил по уголовному делу о мошенничестве.

Бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Самаре следственным отделом по Красноглинскому району предъявлено обвинение в тайном хищении чужого имущества, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый, воспользовавшись имеющейся у него информацией о нахождении на территории стоянки отдела полиции автомобиля Toyota Land Cruiser 200, стоимостью более трёх миллионов 500 тысяч рублей, совершил его хищение. Установлено, что указанный внедорожник находился в собственности юридического лица, а в мае 2017 года был задержан и доставлен на стоянку сотрудниками ДПС для дальнейшей транспортировки автомобиля в Ростов-на-Дону в связи с нахождением данного автомобиля в розыске по уголовному делу о мошенничестве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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