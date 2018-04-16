Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
Иван Ургант: «Настоящее все меньше меня интересует»
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
Асад сделал заявление после удара США
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: в Крыму озвучили "самое страшное" в ситуации с "Нордом"
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
18:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Зимняя вишня» сгорела из-за протечки

«Ъ» стали известны выводы экспертов о причинах трагедии в Кемерово.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Специалисты Исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. По данным источника Ъ, к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой через крышу ТРЦ. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот раз почему-то не сработали.

Как рассказал источник Ъ, по предварительным данным экспертов, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта этого года произошел из-за короткого замыкания в электропроводке, проложенной на 4-м этаже центра, над детской игровой зоной.

Замыкание, полагают эксперты, могло быть вызвано протечками через крышу. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые коротнули. Первой загорелась пластиковая люстра, расположенная над детским сухим бассейном с паралоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт.

Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал.
Читайте также
На безопасность в «Зимней вишне» пожалели семь миллионов

Нескольких минут хватило, чтобы заполнить весь этаж дымом. Как раз в это время в одном из залов расположенного на 4-м этаже кинотеатра закончился сеанс. Выйдя из него, люди столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь. По предварительным данным, часть зрителей решила прорываться через дым, но не прошла дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале. Позже в гибели 37 человек в кинозале СКР был обвинен начальник пожарного звена Сергей Генин, который, не поверил очевидцам, сообщавшим об отрезанных дымом и огнем людях.

Источник «Ъ» сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, они, однако, по какой-то причине не сработали.

Напомним, что изначально проверялись две версии о причинах пожара, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Согласно одной из них, именно ее называл основной председатель СКР Александр Бастрыкин, в том числе докладывая о результатах расследования президенту Владимиру Путину, ЧП произошло именно из-за замыкания. Вторую версию, о поджоге (на ней настаивала управляющая сгоревшего ТРЦ Надежда Судденок), как полагают в СКР, скорее всего выдвинули, чтобы защитить обвиняемую в несоблюдении требований пожарной безопасности.

Официальными комментариями о выводах экспертов Ъ пока не располагает.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Следите за развитием темы «Пожар в ТЦ в Кемерово»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
 Запад выдвигает новый ультиматум Москве
Цены на пшеницу могут взлететь из-за слабого рубля
Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
В Ереване 46 человек попали в больницы после столкновений
Как выглядит «деревня лис» в Японии
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь