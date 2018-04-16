«Зимняя вишня» сгорела из-за протечки

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Специалисты Исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. По данным источника Ъ, к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой через крышу ТРЦ. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот раз почему-то не сработали.

Как рассказал источник Ъ, по предварительным данным экспертов, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта этого года произошел из-за короткого замыкания в электропроводке, проложенной на 4-м этаже центра, над детской игровой зоной.

Замыкание, полагают эксперты, могло быть вызвано протечками через крышу. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые коротнули. Первой загорелась пластиковая люстра, расположенная над детским сухим бассейном с паралоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт.

Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал.

Нескольких минут хватило, чтобы заполнить весь этаж дымом. Как раз в это время в одном из залов расположенного на 4-м этаже кинотеатра закончился сеанс. Выйдя из него, люди столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь. По предварительным данным, часть зрителей решила прорываться через дым, но не прошла дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале. Позже в гибели 37 человек в кинозале СКР был обвинен начальник пожарного звена Сергей Генин, который, не поверил очевидцам, сообщавшим об отрезанных дымом и огнем людях.

Источник «Ъ» сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, они, однако, по какой-то причине не сработали.

Напомним, что изначально проверялись две версии о причинах пожара, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Согласно одной из них, именно ее называл основной председатель СКР Александр Бастрыкин, в том числе докладывая о результатах расследования президенту Владимиру Путину, ЧП произошло именно из-за замыкания. Вторую версию, о поджоге (на ней настаивала управляющая сгоревшего ТРЦ Надежда Судденок), как полагают в СКР, скорее всего выдвинули, чтобы защитить обвиняемую в несоблюдении требований пожарной безопасности.

Официальными комментариями о выводах экспертов Ъ пока не располагает.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев