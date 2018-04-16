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21:30 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Совладельцу «Суммы» не помогла помощь леопардам

Мосгорсуд оставил под стражей Зиявудина Магомедова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Мосгорсуд оставил под стражей до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и Артура Максидова, бывшего топ-менеджера компании «Интэкс», одной из структур этого холдинга. Им вменяется в вину создание преступного сообщества и участие в нем с целью хищений бюджетных средств. Представители обвиняемых называли арест попыткой их «уничтожить морально и экономически» и предоставили суду множество благодарностей — от центра сохранения дальневосточных леопардов до МИСиС, однако убедить суд в своей правоте им не удалось.

Артур Максидов, участвовавший в заседании по видеосвязи из Бутырки, говорил, что не собирается никуда бежать от следствия и не имеет возможности ему помешать. Он рассказал суду, что работает советником гендиректоров сразу в двух компаниях — ООО БСК-54 (входит в Балтийскую строительную компанию) и АО «РТ-Экос», «спокойно живет», «за последние два года добился ввода в эксплуатацию четырех объектов» и уже не связан со структурами «Суммы». Его адвокат Ирина Комарова говорила суду, что в материалах дела «нет конкретных сведений», уличающих его в создании ОПС. Однако судья Константин Новиков встал на сторону обвинения, настаивавшего на правомерности ареста.

У Зиявудина Магомедова и его защиты доводов в пользу освобождения бизнесмена из-под стражи нашлось гораздо больше. Адвокаты главы «Суммы» добились приобщения к делу сразу нескольких благодарностей.

К примеру, как выяснилось, в свое время к господину Магомедову за помощью обращались представители Евроазиатского центра сохранения дальневосточных леопардов. В своей благодарности они утверждают, что благодаря поддержке со стороны бизнесмена самки леопардов начали рожать «по двое-трое котят», а популяция этого животного выросла до 90 особей и теперь «планируется расширение их ареала». До последнего времени центр рассчитывал на финансовую помощь от господина Магомедова «в полном объеме».

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Кроме того, бизнесмена благодарили еще несколько организаций — от приморского хоккейного клуба «Адмирал» до Московского института стали и сплавов. «Я ничего не боялся и не боюсь сейчас и хочу жить и работать здесь», — заявил суду Зиявудин Магомедов. Он назвал обвинения в свой адрес «очевидно и полностью бездоказательными» и сообщил, что готов, «как законопослушный человек», помогать выявить злоупотребления со стороны менеджеров, «если они пошалили». «Я не представляю никакой угрозы для следствия», — заявил он. Однако председательствующая Юлия Манеркина встала на сторону следствия и оставила бизнесмена под стражей.

Всеволод Инютин.

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