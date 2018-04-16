Совладельцу «Суммы» не помогла помощь леопардам
Мосгорсуд оставил под стражей Зиявудина Магомедова.
Мосгорсуд оставил под стражей Зиявудина Магомедова.
Мосгорсуд оставил под стражей до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и Артура Максидова, бывшего
Артур Максидов, участвовавший в заседании по видеосвязи из Бутырки, говорил, что не собирается никуда бежать от следствия и не имеет возможности ему помешать. Он рассказал суду, что работает советником гендиректоров сразу в двух компаниях — ООО БСК-54 (входит в Балтийскую строительную компанию) и АО «РТ-Экос», «спокойно живет», «за последние два года добился ввода в эксплуатацию четырех объектов» и уже не связан со структурами «Суммы». Его адвокат Ирина Комарова говорила суду, что в материалах дела «нет конкретных сведений», уличающих его в создании ОПС. Однако судья Константин Новиков встал на сторону обвинения, настаивавшего на правомерности ареста.
К примеру, как выяснилось, в свое время к господину Магомедову за помощью обращались представители Евроазиатского центра сохранения дальневосточных леопардов. В своей благодарности они утверждают, что благодаря поддержке со стороны бизнесмена самки леопардов начали рожать «по
Кроме того, бизнесмена благодарили еще несколько организаций — от приморского хоккейного клуба «Адмирал» до Московского института стали и сплавов. «Я ничего не боялся и не боюсь сейчас и хочу жить и работать здесь», — заявил суду Зиявудин Магомедов. Он назвал обвинения в свой адрес «очевидно и полностью бездоказательными» и сообщил, что готов, «как законопослушный человек», помогать выявить злоупотребления со стороны менеджеров, «если они пошалили». «Я не представляю никакой угрозы для следствия», — заявил он. Однако председательствующая Юлия Манеркина встала на сторону следствия и оставила бизнесмена под стражей.
Всеволод Инютин.