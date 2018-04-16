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20:00 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Похищенную отцом 5-летнюю Арину вернули матери

Родной отец девочки насильно отобрал ее у бывшей жены. Их искали почти 2 недели и нашли в Челябинской области. Сейчас отец ребенка отвечает на вопросы следователей. Ангелина Машкина — с подробностями.

Сегодня в кабинете следователей она крепко обнимает свою 5-летнюю дочь и не может поверить, что Арина снова рядом! Разлука показалась Альбине Егоровой целой вечностью, а для ребенка наверняка стала настоящим испытанием. Отыскать малышку, которую увёз и две недели скрывал от родной матери её экс-супруг, сыщикам удалось за пределами республики. Хотя, судя по тому, как отец переодел девочку, сделать это было непросто.

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А эта запись камеры видеонаблюдения, которая стала главной уликой в уголовном деле. Следователи возбудили его по факту, и действия злоумышленников расценили как самоуправство, ведь женщина уверяла, что её дочь силой вынес из квартиры папа, заручившись при этом поддержкой знакомых и собственной матери. Вот, кстати, на этих кадрах — бывшая свекровь Альбины Егоровой.

В сопровождении двух неизвестных мужчин и еще одной дамы она направляется в сторону дома, где живёт её внучка. А что было дальше, мать девочки вспоминает, уже не сдерживая слёз. По словам Альбины Егоровой, с мужем они развелись почти сразу после рождения ребёнка. По судебному решению Арина должна проживать с матерью, но отец девочки страстно желал общаться с дочерью и не раз пытался похитить её — однажды даже увёз девочку в Подмосковье.

Полицейские отыскали малышку только спустя 2 года. Это сказалось на здоровье ребёнка: медики диагностировали у Арины нервный тик, заикание и эмоциональные нарушения. Но мать-одиночка общению родного отца с дочерью всё равно не препятствовала. Хотя сама девочка, это видно на следующих кадрах, уже избегала, как она его называет, «того папу, который в Москве».

Не исключено, что в этот раз желание общаться с дочерью подольше и подальше от мамы, у Максима Егорова появится не скоро. Мужчина задержан и сейчас отвечает на вопросы следователей. Кроме того, сыщикам предстоит выяснить и роль каждого из его предполагаемых сообщников в совершении этого преступления.

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