Похищенную отцом 5-летнюю Арину вернули матери

Сегодня в кабинете следователей она крепко обнимает свою 5-летнюю дочь и не может поверить, что Арина снова рядом! Разлука показалась Альбине Егоровой целой вечностью, а для ребенка наверняка стала настоящим испытанием. Отыскать малышку, которую увёз и две недели скрывал от родной матери её экс-супруг, сыщикам удалось за пределами республики. Хотя, судя по тому, как отец переодел девочку, сделать это было непросто.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Kh0Agcu4BBg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А эта запись камеры видеонаблюдения, которая стала главной уликой в уголовном деле. Следователи возбудили его по факту, и действия злоумышленников расценили как самоуправство, ведь женщина уверяла, что её дочь силой вынес из квартиры папа, заручившись при этом поддержкой знакомых и собственной матери. Вот, кстати, на этих кадрах — бывшая свекровь Альбины Егоровой.

В сопровождении двух неизвестных мужчин и еще одной дамы она направляется в сторону дома, где живёт её внучка. А что было дальше, мать девочки вспоминает, уже не сдерживая слёз. По словам Альбины Егоровой, с мужем они развелись почти сразу после рождения ребёнка. По судебному решению Арина должна проживать с матерью, но отец девочки страстно желал общаться с дочерью и не раз пытался похитить её — однажды даже увёз девочку в Подмосковье.

Полицейские отыскали малышку только спустя 2 года. Это сказалось на здоровье ребёнка: медики диагностировали у Арины нервный тик, заикание и эмоциональные нарушения. Но мать-одиночка общению родного отца с дочерью всё равно не препятствовала. Хотя сама девочка, это видно на следующих кадрах, уже избегала, как она его называет, «того папу, который в Москве».