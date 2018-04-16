В ОБСЕ призвали привлечь к ответственности напавших на журналиста на Урале

Вечером 12 апреля на Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с январским материалом в «Областной газете», посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала. В понедельник руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что по факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело.