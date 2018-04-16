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19:53 (мск), источник: РИА Новости

В ОБСЕ призвали привлечь к ответственности напавших на журналиста на Урале

ВЕНА, 16 апр — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал привлечь к ответственности причастных к нападению в Екатеринбурге на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина.

Вечером 12 апреля на Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с январским материалом в «Областной газете», посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала. В понедельник руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что по факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело.

«Я призываю власти быстро и тщательно расследовать это преступление и привлечь к суду виновников и организаторов», — говорится в заявлении Дезира, распространённом пресс-службой организации.

Ранее Союз журналистов России заявил, что намерен следить за ходом расследования нападения на Полянина, а в свердловском региональном отделении «Единой России» инцидент сочли попыткой «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в целом».

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