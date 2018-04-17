В Москве возбуждено уголовное дело против зоозащитника, спасавшего кошек
Алексей Тихомиров, который по просьбе местных жителей пришел спасать кошек, заблокированных в подвале жилого дома, обвиняется в том, что он угрожал убийством одному из жильцов.
Алексей Тихомиров, который по просьбе местных жителей пришел спасать кошек, заблокированных в подвале жилого дома, обвиняется в том, что он угрожал убийством одному из жильцов.
Против зоозащитника Алексея Тихомирова, освобождавшего кошек, замурованных в подвалах жилых домов в Москве, возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит два года лишения свободы. Заявителем стал старший по подъезду дома по улице Красный Казанец, Анатолий Ваганов, обвинивший зоозащитника Алексея Тихомирова в том, что тот угрожал ему убийством. Инцидент произошел в начале декабря 2017 года, когда Алексей приехал помочь жительнице того же дома открыть подвал, в котором оказались замурованы местные бездомные коты. Вот что рассказал сам зоозащитник:
«Одна знакомая девушка попросила помочь вскрыть один продых в подвале дома, возле которого она регулярно кормила кошек, и большинство этих кошек пропало после того, как этот подвал замуровали. В этот же день примерно в 19:30 я приехал по этому адресу, Ольга меня встретила, мы пошли сначала посмотреть, какие там продухи и чем их открывать. Я взял небольшую сабельную пилу на аккумуляторе и лом. Когда мы опять пошли к продуху,
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какой-томомент этот мужчина на меня напал, попытался ударить и стал вырывать у меня лом из рук, пытаться вырвать и дергать в разные стороны. Я был вынужден его этим ломом оттолкнуть, чтобы не дать ему этим ломом завладеть и меня ударить.
«Я действовал из соображений самозащиты. Оттолкнул я его не сильно, поступательным движением, не ударом. Стали выходить другие жители дома, его друзья, родственники. Эта женщина стала им говорить, что я был один, мог его убить.
По словам Алексея, спасением бездомных животных он занимается несколько лет, сотрудничает с благотворительными организациями и приютами. В последнее время сердобольные граждане, жалеющие котов, стали чаще к нему обращаться за помощью. Продухи, через которые бездомные коты попадают в подвалы, стали массово закрывать. Он связывает это с программой благоустройства города. Эта предыстория мало интересует следствие, говорит Алексей. Разбирают конкретный инцидент, в ходе которого он якобы ранил пенсионера. То, что пенсионер вел себя агрессивно и спровоцировал толчок, во внимание не берется. Свидетеля зоозащитника также допрашивать отказались, говорит адвокат Алексея Матвей Цзен:
«Что важно в этом деле, это его предыстория. Если взять ситуацию в узкой рамке,
Адвокат Алексея говорит, что следствие проводится с процессуальными нарушениями, однобоко, с обвинительным уклоном, и он намерен добиваться расследования инцидента в вышестоящих следственных органах, через жалобу в прокуратуру. Адвокат будет ходатайствовать также о проверке показаний фигурантов дела на детекторе лжи. Комментарий потерпевшей стороны оперативно получить не удалось.