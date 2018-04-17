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17:14 (мск), источник: BFM.ru

В Москве возбуждено уголовное дело против зоозащитника, спасавшего кошек

Алексей Тихомиров, который по просьбе местных жителей пришел спасать кошек, заблокированных в подвале жилого дома, обвиняется в том, что он угрожал убийством одному из жильцов.

Источник: Nirzar Pangarkar / CC0

Против зоозащитника Алексея Тихомирова, освобождавшего кошек, замурованных в подвалах жилых домов в Москве, возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит два года лишения свободы. Заявителем стал старший по подъезду дома по улице Красный Казанец, Анатолий Ваганов, обвинивший зоозащитника Алексея Тихомирова в том, что тот угрожал ему убийством. Инцидент произошел в начале декабря 2017 года, когда Алексей приехал помочь жительнице того же дома открыть подвал, в котором оказались замурованы местные бездомные коты. Вот что рассказал сам зоозащитник:

«Одна знакомая девушка попросила помочь вскрыть один продых в подвале дома, возле которого она регулярно кормила кошек, и большинство этих кошек пропало после того, как этот подвал замуровали. В этот же день примерно в 19:30 я приехал по этому адресу, Ольга меня встретила, мы пошли сначала посмотреть, какие там продухи и чем их открывать. Я взял небольшую сабельную пилу на аккумуляторе и лом. Когда мы опять пошли к продуху, из-за угла вышла сначала женщина, стала ругаться, нас прогонять, потом выбежал мужчина, стал очень агрессивно ругаться, в том числе и нецензурно».

В какой-то момент этот мужчина на меня напал, попытался ударить и стал вырывать у меня лом из рук, пытаться вырвать и дергать в разные стороны. Я был вынужден его этим ломом оттолкнуть, чтобы не дать ему этим ломом завладеть и меня ударить.
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«Я действовал из соображений самозащиты. Оттолкнул я его не сильно, поступательным движением, не ударом. Стали выходить другие жители дома, его друзья, родственники. Эта женщина стала им говорить, что я был один, мог его убить. Кто-то из жителей вызвал полицию. Меня попросили проехать в отделение и написать объяснение. Так и сделал. Полицейским я рассказал, что случилось, они мне рекомендовали написать встречное заявление, потому что сказали, что этот потерпевший побежал в травмпункт и снял побои, и порекомендовали мне на всякий случай встречное заявление написать, что он на меня напал. Я так и сделал. Через несколько дней меня попросили приехать к участковому, и там мне объявили, что на меня заведено уголовное дело по статье 119 часть первая «угроза убийством».

По словам Алексея, спасением бездомных животных он занимается несколько лет, сотрудничает с благотворительными организациями и приютами. В последнее время сердобольные граждане, жалеющие котов, стали чаще к нему обращаться за помощью. Продухи, через которые бездомные коты попадают в подвалы, стали массово закрывать. Он связывает это с программой благоустройства города. Эта предыстория мало интересует следствие, говорит Алексей. Разбирают конкретный инцидент, в ходе которого он якобы ранил пенсионера. То, что пенсионер вел себя агрессивно и спровоцировал толчок, во внимание не берется. Свидетеля зоозащитника также допрашивать отказались, говорит адвокат Алексея Матвей Цзен:

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«Что важно в этом деле, это его предыстория. Если взять ситуацию в узкой рамке, какой-то человек поехал на другой конец Москвы в темное время суток с ломом и сабельной пилой и начал кому-то угрожать убийством. Обвинение, которое ему предъявлено, — “угроза убийством”. Фактически это означает, что эта статья 119 довольно часто используется всякого рода недобросовестными людьми: обвинить по ней довольно легко, а вот оправдаться довольно тяжело. В данном случае у потерпевшего есть свидетель — это его жена. Она заинтересована, тем не менее, дознаватель ей доверяет, а нашему свидетелю, девушке, которая и пригласила Алексея для того, чтобы спасти кошек, которые оказались заперты в подвале, он не доверяет настолько, что даже не считает нужным проводить очные ставки с ее участием и участием других свидетелей. Огласка СМИ нам оказала определенную помощь. С нами сейчас связались люди, которые, хотя и не были непосредственными свидетелями этого инцидента, но которые могут рассказать больше о так называемом потерпевшем. В частности, у них есть информация, что он и ранее вел себя агрессивно, нападал на других людей, то есть позволяет нам больше понять, что это вообще за человек, как он характеризуется социально. По общению с ним я вижу, что это довольно агрессивный человек».

Адвокат Алексея говорит, что следствие проводится с процессуальными нарушениями, однобоко, с обвинительным уклоном, и он намерен добиваться расследования инцидента в вышестоящих следственных органах, через жалобу в прокуратуру. Адвокат будет ходатайствовать также о проверке показаний фигурантов дела на детекторе лжи. Комментарий потерпевшей стороны оперативно получить не удалось.

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