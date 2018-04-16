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21:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ребенок погиб от удара током в Мангистауской области

Родители в случившемся винят компанию, которая накануне установила в селе столбы электропередач.

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Ребенок погиб от удара током во время проведения работ по установке электропередач в Мангистауской области, сообщает телеканал «Астана».

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Трагедия произошла в минувшую субботу в селе Даулет Мунайлинского района Мангистауской области, когда девятилетний мальчик игрался на улице неподалеку от своего дома. Как раз на днях близ села были установлены столбы электропередач, но некоторые провода остались лежать на земле.

Накануне мальчику должно было исполниться 10 лет. В смерти сына родители винят компанию, проводившую электрический кабель. По их словам, территория где проводились работы, не была огорожена и кабель находился на земле в свободном доступе.

Сообщается, что после произошедшего ни заказчик прокладки электросетей ТОО «МРЭК», ни подрядчик «АBC Курылыс», ни субподрядчик павлодарская компания «Алнур ПВ» ситуацию не прокомментировали.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Сообщается, что в случае, если вина компании будет доказана, то ей грозит штраф в виде 2000 МРП.

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