Ребенок погиб от удара током в Мангистауской области

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Ребенок погиб от удара током во время проведения работ по установке электропередач в Мангистауской области, сообщает телеканал «Астана».

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Трагедия произошла в минувшую субботу в селе Даулет Мунайлинского района Мангистауской области, когда девятилетний мальчик игрался на улице неподалеку от своего дома. Как раз на днях близ села были установлены столбы электропередач, но некоторые провода остались лежать на земле.

Накануне мальчику должно было исполниться 10 лет. В смерти сына родители винят компанию, проводившую электрический кабель. По их словам, территория где проводились работы, не была огорожена и кабель находился на земле в свободном доступе.

Сообщается, что после произошедшего ни заказчик прокладки электросетей ТОО «МРЭК», ни подрядчик «АBC Курылыс», ни субподрядчик павлодарская компания «Алнур ПВ» ситуацию не прокомментировали.