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16 апреля, источник: Zakon.kz

Студент отвергает обвинения, что вытолкнул девушку из окна МГИМО

Магомед заявил, что узнал о своей «виновности», сидя на паре в родном вузе.

Источник: Zakon.kz

Казахстанские дипломаты взяли на особый контроль дело астанчанки, выпавшей из окна московского вуза. В пятницу студентка 4 курса МГИМО якобы шагнула c четвёртого этажа. Томирис Байсафа чудом осталась жива. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии в одной из клиник, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

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В учебном заведении этот случай назвали несчастным. Правда, есть и другая версия. 21-летнюю девушку из окна могли вытолкнуть.

Студенты говорят, что перед падением Томирис ругалась с парнем в аудитории. Подозрения в том, что ее могли выбросить из окна пали на Магомеда Котиева, который не является студентом МГИМО, а обучается в другом университете.

Тем не менее, парень отрицает свою причастность к случившемуся. Он заявил, что узнал о своей «виновности», сидя на паре в родном вузе.

То, что произошло, Магомед назвал провокацией и абсурдом. Он до сих пор не понимает, как его сделали причастным к случившемуся. Студент уверен, это проделки недоброжелателей, но в многочисленных интервью парень явно запутался.

Ситуацию взяли на особый контроль казахстанские дипломаты. Уже заведено уголовное дело.

— Наши дипломаты в России находятся в постоянном контакте с врачами клиники НИИ Склифосовского, где сейчас проходит лечение девушка. Договорились с руководством вуза о бесплатном проживании мамы в общежитии на время лечения, — говорит официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Детали случившегося выясняют следователи. Для 21-летней казахстанки активисты открыли сбор денег. Они понадобятся для реабилитации.

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