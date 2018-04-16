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16 апреля, источник: Sputnik.md

Огонь и дым на «Дойне» — на кладбище вспыхнул пожар

Оперативному пожарному расчету удалось не допустить распространения огня.

Источник: Sputnik.md

Клубы черного дыма и языки пламени напугали столичных жителей, которые в понедельник, 16 апреля пришли на кладбище «Святой Лазарь».

По предварительной информации, загорелись венки, сваленные в кучу мусора. Возможно, причиной пожара стал неосмотрительно брошенный окурок. В результате облако удушливого дыма накрыло кварталы 170−210.

Местность здесь густо заросла кустами, деревьями и травой, поэтому опасность большого пожара была неиллюзорной. Однако оперативно прибывший пожарный расчет быстро погасил огонь.

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