Огонь и дым на «Дойне» — на кладбище вспыхнул пожар

Источник: Sputnik.md

Клубы черного дыма и языки пламени напугали столичных жителей, которые в понедельник, 16 апреля пришли на кладбище «Святой Лазарь».

По предварительной информации, загорелись венки, сваленные в кучу мусора. Возможно, причиной пожара стал неосмотрительно брошенный окурок. В результате облако удушливого дыма накрыло кварталы 170−210.