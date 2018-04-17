В Нижнекамске разыскивают пытавшегося вскрыть банкомат грабителя

Сотрудники полиции установили, что неизвестный 5 апреля в два часа ночи пытался вскрыть переднюю панель корпуса банкомата ООО «Камский коммерческий банк», расположенного на первом этаже жилого дома № 49 по проспекту Химиков. На тот момент в банкомате находилось 1 миллион 378 тысяч рублей. Однако похитителю не удалось добраться до денег, и он скрылся.