В Нижнекамске разыскивают пытавшегося вскрыть банкомат грабителя
(Набережные Челны, 16 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске разыскивают пытавшегося вскрыть банкомат «КамКомБанка» грабителя, сообщает прокуратура города.
(Набережные Челны, 16 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске разыскивают пытавшегося вскрыть банкомат «КамКомБанка» грабителя, сообщает прокуратура города.
Сотрудники полиции установили, что неизвестный 5 апреля в два часа ночи пытался вскрыть переднюю панель корпуса банкомата ООО «Камский коммерческий банк», расположенного на первом этаже жилого дома № 49 по проспекту Химиков. На тот момент в банкомате находилось 1 миллион 378 тысяч рублей. Однако похитителю не удалось добраться до денег, и он скрылся.
Управлением МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по статье «Покушение на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере».