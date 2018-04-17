МЧС: Татарстан накроет вторая волна паводка

«Снег сохраняется только в лесных массивах и на склонах северной экспозиции в оврагах. На сегодняшний момент у нас проблемы продолжаются на северных реках. Вторую волну мы сейчас ждем — это северные реки. Не вскрылись еще ни Кама, ни Волга, начались только процессы ледоразрушения. Ближе к концу апреля у нас пройдут пики на северных реках. Дней через десять мы ждем вскрытия водохранилищ и полного очищения», — отметил эксперт.