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09:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС: Татарстан накроет вторая волна паводка

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Татарстан ожидает вторая волна паводка. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела гидрологии Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Алексей Соколов.

Источник: ИА Татар-информ

«Снег сохраняется только в лесных массивах и на склонах северной экспозиции в оврагах. На сегодняшний момент у нас проблемы продолжаются на северных реках. Вторую волну мы сейчас ждем — это северные реки. Не вскрылись еще ни Кама, ни Волга, начались только процессы ледоразрушения. Ближе к концу апреля у нас пройдут пики на северных реках. Дней через десять мы ждем вскрытия водохранилищ и полного очищения», — отметил эксперт.

По словам Алексея Соколова, подзатопить может населенные пункты, которые находятся рядом с рекой Казанкой.

«Все населенные пункты, которые ниже Арска по течению реки до Казани. На реке Меша — это у нас Пестрецы, Пестречинский район Татарстана. Река Ик на границе с Башкирей находится (могут быть подзатоплены населенные пункты, которые находятся вдоль реки — прим. Т-и)», — рассказал начальник отдела гидрологии Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По его данным, населенные пункты Мамадышского района, расположенные вдоль Вятки, также может затронуть весенний паводок.

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