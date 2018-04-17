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10:27 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининград из Польши доставили «колдунью», которую разыскивал Интерпол

Польша выдала России обвиняемую в мошенничестве лжецелительницу. Экстрадиция прошла в понедельник, 16 апреля.

Женщину привезли на пограничный пункт пропуска «Багратионовск-Безледы».

Никакого плаща и остроконечной шляпы. Кроссовки, спортивный костюм — в этой женщине трудно распознать белого мага. Из Польши в Россию Аллу Нарушевичене доставляет спецконвой, но дело не сильных чарах, от которых следует оградить обычных граждан, а в мошеннических способностях, в которых её обвиняют.

Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры России:

— По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию гражданку РФ Аллу Нарушевичене. Как следует из материалов уголовного дела, в 2003 году Нарушевичене убедила жительницу Ярославля в том, что ее дочь больна лейкемией.

И пообещала избавить от болезни, но вместо этого доверчивая мать избавилась от более чем 47 тысяч долларов. Столько стоила магическая терапия. Вскоре история получила огласку в местных СМИ.

«У Надежды Валентиновны Кузнецовой (имя изменено) единственная дочь Дашенька, одиннадцатиклассница, вдруг ни с того ни с сего стала падать в обмороки и таять на глазах. Конечно же, мать забеспокоилась и повела ребенка по врачам. Но те никакой патологии у девушки не находили. Тогда женщина в отчаянии обратилась в центр магии “Кристина” в Ярославле, директором которого и являлась псевдоцелительница Нарушевичене», — сообщает одна из районных газет.

Как пишет издание, девочку все-таки показали хорошему врачу. Оказалось, что у нее обычный весенний авитаминоз. Но было уже поздно. Ведунья с крупной суммой денег сбежала из страны. Началась охота на ведьму. Женщину объявили в международный розыск.

На сайте Интерпола до сих пор можно найти ее профиль. Алла Нарушевичене, 57 лет. Место рождения: Каунас. Имеет российское и литовское гражданство.

Последние годы она скрывалась в Польше, где ее и задержали в августе 2017 года. Генпрокуратура России направила запрос о ее выдаче в компетентные органы. В феврале 2018-го польская сторона приняла запрос.

Лжецелительницу российская сторона встретила приветливой надписью «Добро пожаловать в Российскую Федерацию» на границе. Но вряд ли «белый маг» сейчас испытывает восторженные эмоции от возвращения на Родину. Сразу с погранперехода ее увезли в следственный изолятор.

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