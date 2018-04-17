Мертвая вода: река под Артемом превратилась в свалку биоотходов. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e5pxG6qkkZM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Десятки свиных черепов сбросили в запруде реки Кневичанка — основную водную артерию Артёма. Предположительно отходы лежат здесь не больше недели. Первым свалку заметил один из местных жителей. В пятницу, 13-го, он выложил шокирующее видео у себя на странице.

В ветеринарной инспекции уже опровергли информацию о масштабной эпидемии свиней. Вероятно, черепа выбросил свинокомплекс или ферма. За переработку больших костей производителю нужно вкладывать дополнительные средства. Многие на этом просто экономят.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Свиные черепа на берегу и в воде не только вызывают отвращение и неприятный трупный запах. Плоть, которая осталась на костях, загнивает и это может привести если не экологической катастрофе, то загрязнению водных ресурсов».

Останки животных в таком количестве способны привести к серьезным заболеваниям, инфицировать представителей местной фауны.

После публикации видео в соцсетях о свалке узнали в прокуратуре и Росприроднадзоре.

Александра Мурзина, начальник отдела охраны окружающей среды природопользования администрации г. Артёма: «Информация передана в органы внутренних дел для проведения рейдовых мероприятий по перевозке биологических отходов и дополнительная информация по выяснению, кто бы это мог быть».