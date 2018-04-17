Мертвая вода: река под Артемом превратилась в свалку биоотходов. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Десятки свиных черепов сбросили в запруде реки Кневичанка — основную водную артерию Артёма. Предположительно отходы лежат здесь не больше недели. Первым свалку заметил один из местных жителей. В пятницу, 13-го, он выложил шокирующее видео у себя на странице.
В ветеринарной инспекции уже опровергли информацию о масштабной эпидемии свиней. Вероятно, черепа выбросил свинокомплекс или ферма. За переработку больших костей производителю нужно вкладывать дополнительные средства. Многие на этом просто экономят.
Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Свиные черепа на берегу и в воде не только вызывают отвращение и неприятный трупный запах. Плоть, которая осталась на костях, загнивает и это может привести если не экологической катастрофе, то загрязнению водных ресурсов».
Останки животных в таком количестве способны привести к серьезным заболеваниям, инфицировать представителей местной фауны.
После публикации видео в соцсетях о свалке узнали в прокуратуре и Росприроднадзоре.
Александра Мурзина, начальник отдела охраны окружающей среды природопользования администрации г. Артёма: «Информация передана в органы внутренних дел для проведения рейдовых мероприятий по перевозке биологических отходов и дополнительная информация по выяснению, кто бы это мог быть».
Подозреваемый в этом нечистом деле уже есть. Вблизи места свалки располагается несколько свиноферм и крупный комплекс. Но в деталях происшествия предстоит разобраться правоохранительным органам.