Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
Родителей ужаснул анфас Свинки Пеппы
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
Глава Франции выдвинул обвинение России
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина
Полузащитник «Локомотива» признан самым ценным игроком тура РФПЛ
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10Самые живописные мосты мира
04:16 (мск), источник: Вести Приморье

Мертвая вода: река под Артемом превратилась в свалку биоотходов. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Свалку свиных черепов обнаружили в Приморье недалеко от Артёма. Биологические отходы неизвестные свалили прямо в реку. Историей уже заинтересовались природоохранные ведомства и полиция.

Во время загрузки произошла ошибка.

Десятки свиных черепов сбросили в запруде реки Кневичанка — основную водную артерию Артёма. Предположительно отходы лежат здесь не больше недели. Первым свалку заметил один из местных жителей. В пятницу, 13-го, он выложил шокирующее видео у себя на странице.

В ветеринарной инспекции уже опровергли информацию о масштабной эпидемии свиней. Вероятно, черепа выбросил свинокомплекс или ферма. За переработку больших костей производителю нужно вкладывать дополнительные средства. Многие на этом просто экономят.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Свиные черепа на берегу и в воде не только вызывают отвращение и неприятный трупный запах. Плоть, которая осталась на костях, загнивает и это может привести если не экологической катастрофе, то загрязнению водных ресурсов».

Останки животных в таком количестве способны привести к серьезным заболеваниям, инфицировать представителей местной фауны.

После публикации видео в соцсетях о свалке узнали в прокуратуре и Росприроднадзоре.

Александра Мурзина, начальник отдела охраны окружающей среды природопользования администрации г. Артёма: «Информация передана в органы внутренних дел для проведения рейдовых мероприятий по перевозке биологических отходов и дополнительная информация по выяснению, кто бы это мог быть».

Подозреваемый в этом нечистом деле уже есть. Вблизи места свалки располагается несколько свиноферм и крупный комплекс. Но в деталях происшествия предстоит разобраться правоохранительным органам.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
Дональд Трамп отложил падение рубля
СМИ сообщили о ракетном обстреле базы Думейр в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
В «Роскосмосе» признали отставание от США в ракетных двигателях
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Чем владеют богатейшие депутаты России
Спорт
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь