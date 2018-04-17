В Хабаровске опознали еще одного погибшего при крушении Ми-8

В минувшую среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу. Накануне опознали четвертого летчика.