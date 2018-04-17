Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Варнава стала ведущей реалити-шоу на ТНТ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
15 невероятных фотографий, на которых показано рождение ребенка
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Глава Ла Лиги: Россия может принять матч чемпионата Испании
Украинский боксер отказался драться с Гассиевым в России
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
04:42 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске опознали еще одного погибшего при крушении Ми-8

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Эксперты-медики установили личность пятого из шести погибших с разбившегося в Хабаровске вертолета, сообщил РИА Новости представитель краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

Источник: РИА "Новости"

«Экспертиза подтвердила, что погибший — Виктор Посохов. Экспертизу по последнему, шестому летчику, планируется завершить в ближайшие дни, крайний срок — четверг», — сказал собеседник.

В минувшую среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу. Накануне опознали четвертого летчика.

Все новости региона
 Семьи погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске получат компенсацию
В Хабаровске опознали еще одного погибшего при крушении Ми-8
Дональд Трамп отложил падение рубля
G7 потребовала от России ответов по инциденту в Солсбери
СМИ сообщили о ракетном обстреле базы Думейр в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Чем владеют богатейшие депутаты России
Спорт
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь