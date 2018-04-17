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04:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка пострадала в аварии с четырьмя машинами

Виновник столкновения говорил, что отвлекся; другой участник ДТП заявил, что нарушитель уснул за рулем.

Источник: Губерния онлайн

В субботу в Хабаровске на проспекте 60-летия Октября шофер «Тойоты Эстимы» устроил масштабную аварию с участием четырех машин. Помимо автомобиля виновника, повреждены оказались «Мицубиши Кольт», «Ниссан Вингроад» и «Тойота Калдина». Травмы получила женщина — водитель «Кольта»: именно на эту иномарку пришелся основной удар. Автолюбительница жаловалась на боль в позвоночнике, сообщает портал «Губерния».

Хабаровчанка на «Мицубиши» направлялась туда же, куда и нарушитель — в сторону Восточного шоссе. Ее машина остановилась на красный сигнал светофора и почти сразу получила удар сзади. Водитель «Эстимы» позже объяснил, что не успел затормозить, потому что отвлекся от дороги.

Вторым под удар попал встречный «Вингроад», в котором находилась семейная пара. Шофер этого авто заявил, что нарушитель уснул за рулем. После лобового толчка «Ниссан» откинуло на стоявшую сзади «Калдину».

Полис ОСАГО у виновника аварии есть, однако лимита вряд ли хватит на всех.

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