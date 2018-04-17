В Красноярске 8-месячного ребенка укусил клещ

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Солнечного в соцсетях рассказала о том, что после прогулки на детской площадке в микрорайоне Солнечный ее 8-месячного сына укусил клещ. Женщина уже сдала насекомое на анализ.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю отмечают, что в период с 5 по 11 апреля в крае зарегистрировано пять случаев присасывания клещей среди взрослого населения.

Пострадавшие рассказывали, что подцепили их в Идринском, Каратузском районах, а также в Красноярске на пр. Комсомольский и на станциях Минино и Пугачево. Всего же в лабораторию для проведения анализа жители региона привезли 13 клещей, снятых хозяевами с животных в окрестностях города. В исследованных пробах возбудителей инфекций, передающихся клещами, не обнаружено.