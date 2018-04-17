Омского строителя Радика Акопяна посадили на 7 лет за обман дольщиков

Центральный районный суд вынес приговор строителю Радику Акопяну. Как сообщает сайт газеты «Коммерческие вести», его признали виновным по статьям «Мошенничество в крупном и особо крупном размере» и «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения».

По мнению следствия, строитель присвоил и растратил деньги дольщиков, когда возглавлял фирму ООО «Валентайн», был председателем ЖСК «Машиностроительный», ЖСК «Малиновского-2012», ЖСК «Малиновского-3»,. Общую сумму ущерба, нанесенному пайщикам, в суде оценили более чем в 600 млн рублей.