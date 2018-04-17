В омском супермаркете нашли опасную «незамерзайку»

Областное управление Роспотребнадзора нанесло визит в крупный экспресс-гипермаркет на улице 70 лет Октября. На прилавках магазина нашли смертельно опасную «незамерзайку».

В стеклоомывающей жидкости под названием Kristall Off -30 °С «Звезда», произведенной в Кирове, обнаружили метанол в огромной концентрации 16,3±1,3% при том, что допустимо не более 0,05%; в стеклоомывающей жидкости «Трасса М7-Волга», произведенной в Перми, метанол содержался в концентрации 13,8±1,1%.

В Роспотребнадзоре напомнили, что это вещество опасно даже при испарении со стекла, воздействуя на зрительную, нервную и двигательные системы. Для летального исхода достаточно, чтобы в организм попало 30 миллилитров яда.