Владелец разбившегося Ми-8 выплатит семьям жертв по 1 млн рублей
Авиакомпания «Восток», которой принадлежал потерпевший крушение в Хабаровске вертолет. выплатит по миллиону рублей семьям жертв.
Авиакомпания «Восток», которой принадлежал потерпевший крушение в Хабаровске вертолет. выплатит по миллиону рублей семьям жертв.
Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
Кроме этих выплат, страховое возмещение в размере миллиона рублей за каждого погибшего произведет и страховщик авиакомпании. Дополнительно из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 миллиона рублей: по одному миллиону на каждую семью и по 100 тысяч также каждой семье на проведение похорон.
Напомним, вертолет авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля. Все шесть человек, которые находились на борту, погибли. Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность воздушного судна или ошибка пилотирования. Тела троих членов экипажа уже преданы земле, в отношении остальных в настоящее время проводится генетическая экспертиза.