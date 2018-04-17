Владелец разбившегося Ми-8 выплатит семьям жертв по 1 млн рублей

Источник: Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Кроме этих выплат, страховое возмещение в размере миллиона рублей за каждого погибшего произведет и страховщик авиакомпании. Дополнительно из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 миллиона рублей: по одному миллиону на каждую семью и по 100 тысяч также каждой семье на проведение похорон.