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07:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

ДТП на Трактовой в Екатеринбурге унесло жизнь человека

Иномарка врезалась в отбойник моста.

Вечером 16 апреля в Екатеринбурге на улице Трактовой случилось ДТП, в результате которого погиб человек. Около 21.15 автомобиль Peugeot врезался в дорожное ограждение моста ЕКАДа, сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «Сова».

Иномарка ехала в направлении дублера Сибирского тракта. В салоне находились три человека.

41-летний пассажир скончался от полученных травм. Пассажирка — 31-летняя женщина с травмой головы была госпитализирована в ГКБ № 24. Ее ровесник, управлявший машиной, не пострадал.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.

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