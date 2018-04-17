Бывшему главе Хохольского района в очередной раз продлили домашний арест

Источник: voronezh.er.ru

Ленинский районный суд продлил срок домашнего ареста экс-главе Хохольского района Павлу Пономареву до 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 16 апреля.

Таким образом суд удовлетворил требование следователя, который занимается расследованием дела. Остальные ограничения останутся прежними. Он также сможет гулять возле дома и проводить время с внуками.

Напомним, на Павла Пономарева возбудили уголовное дело в мае 2017 года по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, глава администрации для того, чтобы повысить свой авторитет перед населением, заставлял индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тысяч рублей на строительство храма. Получив отказ, он отдал распоряжение заложить павильон строптивого бизнесмена паллетами с плиткой. Деловой человек оказался и пожаловался куда следует.

При этом защита чиновника утверждает, что конфликт возник из-за сельского хозяйства. Якобы предприниматель, с которым у Пономарева возник конфликт, взял землю и обещал заняться овцеводством, но не выполнил свои обязательства. Из-за этого глава администрации района высказывал ему претензии.