Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
15 невероятных фотографий, на которых показано рождение ребенка
Путин сделал предупреждение в связи с ударами США по Сирии
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
Глава Франции выдвинул обвинение России
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: в Крыму озвучили "самое страшное" в ситуации с "Нордом"
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
08:05 (мск), источник: NewsKo

Жителей Перми осудят за организацию онлайн-казино

По версии следствия, в 2015 году два пермяка разработали преступную схему незаконного проведения азартных игр с использованием сети Интернет.

Они получили для своей компании, зарегистрированной в Лондонском офшоре, лицензированные права оператора онлайн-сайта азартных игр. К сайту были подключены виртуальные счета, чтобы игроки могли направлять деньги для ставок. Чтобы привлечь максимальное число участников, пермяки создали в городе сеть интернет-кафе «Князь», а также провели «таргетинговую» рекламу.

Бары «Князь» работали с конца 2015 года по июнь 2017 года. За это время в преступную группу вошли ещё пятеро человек. Денежные средства, поступавшие от игроков на основной счет сайта, лидеры преступной группы распределяли между собой. В общей сложности соучастники получили доход в сумме не менее 12 млн руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении пяти соучастников преступной группы направлено в суд. Двое организаторов находятся в розыске, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Все новости региона
Решительный момент
Дональд Трамп отложил падение рубля
G7 потребовала от России ответов по инциденту в Солсбери
Какого алкоголя могут лишиться россияне из-за санкций
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Чем владеют богатейшие депутаты России
Источник опроверг информацию о ночной атаке на аэродром Шайрат
Россияне переводят вклады в госбанки
Спорт
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь