В Перми подростки угнали МАЗ

В полицию Перми обратился 49-летний мужчина. Он рассказал стражам порядка, что у него угнали грузовик МАЗ-53366. Водитель припарковал машину у дома по ул. Гатчинской. Когда он пришел на стоянку, но автомобиля не обнаружил.

Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили угнанный грузовик в лесном массиве Балатовского парка. А через некоторое время стражи порядка задержали и самих подозреваемых. Ими оказались двое подростков, решивших покататься.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Транспортное средство возвращено владельцу. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.