В Перми подростки угнали МАЗ
Грузовик они бросили в Балатовском парке.
Грузовик они бросили в Балатовском парке.
В полицию Перми обратился 49-летний мужчина. Он рассказал стражам порядка, что у него угнали грузовик МАЗ-53366. Водитель припарковал машину у дома по ул. Гатчинской. Когда он пришел на стоянку, но автомобиля не обнаружил.
Сотрудники
По факту угона возбуждено уголовное дело. Транспортное средство возвращено владельцу. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.
Напомним, что в Кунгуре столкнулись «Сузуки Витара» и ВАЗ-21099, пострадала 12-летняя девочка. Школьница сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.