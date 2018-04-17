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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми подростки угнали МАЗ

Грузовик они бросили в Балатовском парке.

В полицию Перми обратился 49-летний мужчина. Он рассказал стражам порядка, что у него угнали грузовик МАЗ-53366. Водитель припарковал машину у дома по ул. Гатчинской. Когда он пришел на стоянку, но автомобиля не обнаружил.

Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили угнанный грузовик в лесном массиве Балатовского парка. А через некоторое время стражи порядка задержали и самих подозреваемых. Ими оказались двое подростков, решивших покататься.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Транспортное средство возвращено владельцу. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.

Напомним, что в Кунгуре столкнулись «Сузуки Витара» и ВАЗ-21099, пострадала 12-летняя девочка. Школьница сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

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