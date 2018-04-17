В Башкирии пес Еля помог найти грабителя мечети

В Илишевском районе Башкирии полицейские раскрыли кражу из мечети. Помог им в этом служебный пес Еля.

К стражам порядка обратился 43-летний сотрудник мечети. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный разбил окно, забрался в храм и украл оттуда пожертвования. На место происшествия прибыли сотрудники полиции со служебным псом Еля.

Четвероногий полицейский взял след жулика и привел кинолога к заброшенному дому на краю деревни. В нем прятался воришка. 27-летний парень признался, что деньги ему были нужны на выпивку.