Ремонтирующийся детсад в Иркутске затопило весенним дождем

ЧП произошло из-за ремонта кровли. С крыши сняли верхнее покрытие и ремонтировали конструкцию, чтобы защитить здание, крышу затягивали специальным тентом. В воскресенье, 15 апреля в городе поднялся сильный ветер, защитный тент сорвало, дождь затопил крышу, и вода просочилась на второй этаж. Также частично перегорела проводка, из-за чего у учреждения возникли проблемы с электричеством.