Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
В России построили тягач «Вощина-1»
Вкус детства: любимые сладости 90-х
Путин выразил соболезнования Меркель
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
«Все это был блеф»: на Украине поняли, зачем США ударили по Сирии
Асад сделал заявление после удара США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: в Крыму озвучили "самое страшное" в ситуации с "Нордом"
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
07:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

СКР предъявил окончательное обвинение тагильским полицейским

Двум из трех.

Следователи предъявили окончательное обвинение двоим тагильским полицейским, которые, по версии сыщиков, избили задержанного до смерти. Им вменяют две статьи — превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель человека. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Третьему фигуранту обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Расследование дела находится в завершающей стадии.

По данным следствия, в сентябре 2017 года оперуполномоченные отдела уголовного розыска Егор Ялунин, Анатолий Быков и Дмитрий Панов три дня избивали задержанного по подозрению в краже Станислава Головко. Потерпевший попал в больницу с множественными травмами. 3 октября он скончался.

Обвиняемых арестовали, однако в начале апреля райсуд вынес решение о переводе их под домашний арест. Прокурор обжаловал решение, и Свердловский облсуд вернул троицу в СИЗО. В знак протеста родители Ялунина объявили голодовку. Сами полицейские вину отрицают.

Следует добавить, что во время расследования было доказано, что Головко не причастен к краже.

Все новости региона
Советскую систему распределения после вузов хотят возродить в России
Дональд Трамп отложил падение рубля
G7 потребовала от России ответов по инциденту в Солсбери
Какого алкоголя могут лишиться россияне из-за санкций
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Чем владеют богатейшие депутаты России
Источник опроверг информацию о ночной атаке на аэродром Шайрат
Россияне переводят вклады в госбанки
Спорт
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь