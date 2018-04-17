СКР предъявил окончательное обвинение тагильским полицейским
Двум из трех.
Двум из трех.
Следователи предъявили окончательное обвинение двоим тагильским полицейским, которые, по версии сыщиков, избили задержанного до смерти. Им вменяют две статьи — превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель человека. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Третьему фигуранту обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Расследование дела находится в завершающей стадии.
По данным следствия, в сентябре 2017 года оперуполномоченные отдела уголовного розыска Егор Ялунин, Анатолий Быков и Дмитрий Панов три дня избивали задержанного по подозрению в краже Станислава Головко. Потерпевший попал в больницу с множественными травмами. 3 октября он скончался.
Обвиняемых арестовали, однако в начале апреля райсуд вынес решение о переводе их под домашний арест. Прокурор обжаловал решение, и Свердловский облсуд вернул троицу в СИЗО. В знак протеста родители Ялунина объявили голодовку. Сами полицейские вину отрицают.
Следует добавить, что во время расследования было доказано, что Головко не причастен к краже.