По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

В полиции возбудили уголовное дело по факту жуткой аварии, которая случилась в ночь с субботы на воскресенье на Восточном обходе в Перми. По предварительным данным, в районе развязки с улицей Лядовская молодой человек за рулем «Лифана» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой». Удар оказался такой силы, что машина загорелась. Водитель и пассажир, которые были внутри, погибли. Предполагаемый виновник ДТП получил травму ноги и был госпитализирован. Не исключено, что он мог быть пьяным. Сейчас ему грозит до 7 лет тюрьмы.