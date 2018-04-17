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07:51 (мск), источник: Вести - Пермь

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Предполагаемому виновнику ДТП грозит до 7 лет тюрьмы.

В полиции возбудили уголовное дело по факту жуткой аварии, которая случилась в ночь с субботы на воскресенье на Восточном обходе в Перми. По предварительным данным, в районе развязки с улицей Лядовская молодой человек за рулем «Лифана» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой». Удар оказался такой силы, что машина загорелась. Водитель и пассажир, которые были внутри, погибли. Предполагаемый виновник ДТП получил травму ноги и был госпитализирован. Не исключено, что он мог быть пьяным. Сейчас ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации, общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю, рассказала: «Возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевого центра 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5, статьи 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”. Следствие по делу продолжается».

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