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07:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми в ДТП попали два автобуса, есть пострадавшие

Полиция проводит проверку.

16 апреля в 8.20 в Мотовилихинском районе в микрорайоне Садовый водитель автобуса НЕФАЗ в районе дома № 10 по ул. Уинской резко затормозил, чтобы избежать столкновения. 56-летняя женщина, которая находилась в салоне, не удержалась и упала. Пострадавшая госпитализирована в больницу с травмами головы и переломом кости лицевого скелета.

В этот же день еще одно ДТП произошло в Свердловском районе Перми. В 15.10 на ул. Героев Хасана автобус МАН резко тронулся, отъезжая с остановки. 55-летний мужчина упал и получил травму. Он был доставлен в больницу с ушибом шейного отдела, ему назначено амбулаторное лечение, сообщили в краевой полиции.

По фактам дорожно-транспортных происшествий полицией проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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