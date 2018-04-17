В Перми в ДТП попали два автобуса, есть пострадавшие

16 апреля в 8.20 в Мотовилихинском районе в микрорайоне Садовый водитель автобуса НЕФАЗ в районе дома № 10 по ул. Уинской резко затормозил, чтобы избежать столкновения. 56-летняя женщина, которая находилась в салоне, не удержалась и упала. Пострадавшая госпитализирована в больницу с травмами головы и переломом кости лицевого скелета.

В этот же день еще одно ДТП произошло в Свердловском районе Перми. В 15.10 на ул. Героев Хасана автобус МАН резко тронулся, отъезжая с остановки. 55-летний мужчина упал и получил травму. Он был доставлен в больницу с ушибом шейного отдела, ему назначено амбулаторное лечение, сообщили в краевой полиции.