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07:43 (мск), источник: СуперОмск

Омич напал на судебного пристава, чтобы не лишиться машины

47-летний житель Омска задолжал крупную сумму по кредиту, которую обязан был возместить по суду.

Должник знал о возбуждении испольнительного производства, но так и не погасил долг в срок.

Тогда судебный пристав-исполнитель отправился к дому омича, чтобы выяснить его материальное положение. Рядом с домом был припаркован автомобиль должника, который было решено арестовать.

Но как только пристав начал исполнительные действия, появился должник и в категоричной форме потребовал не трогать автомобиль, а также стал угрожать похожим на пистолет предметом. Затем этот предмет мужчина приставил к шее пристава, последний же решил, что это настоящий пистолет, и воспринял происходящее, как реальную угрозу жизни.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия. За совершенные должником действия ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

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