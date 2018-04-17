Омич напал на судебного пристава, чтобы не лишиться машины

Должник знал о возбуждении испольнительного производства, но так и не погасил долг в срок.

Тогда судебный пристав-исполнитель отправился к дому омича, чтобы выяснить его материальное положение. Рядом с домом был припаркован автомобиль должника, который было решено арестовать.

Но как только пристав начал исполнительные действия, появился должник и в категоричной форме потребовал не трогать автомобиль, а также стал угрожать похожим на пистолет предметом. Затем этот предмет мужчина приставил к шее пристава, последний же решил, что это настоящий пистолет, и воспринял происходящее, как реальную угрозу жизни.