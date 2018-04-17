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07:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Застреленного мужчину нашла жительница Хабаровска в гараже

В приоткрытый бокс женщину завела собака.

В Южном микрорайоне Хабаровска местная жительница, гуляя с собакой, нашла труп мужчины. Тело находилось в одном из боксов гаражного кооператива на улице Ворошилова, сообщает портал «Губерния».

В чужом гараже женщина оказалась случайно — ее питомец забежал в приоткрытую дверь. Голова погибшего мужчины была прострелена, а рядом с ним лежал предмет, похожий на обрез охотничьего ружья.

Полицейские связались с хозяйкой гаража. Оказалось, что с конца прошлого года бокс снимал 34-летний хабаровчанин. Его личность установили по документам, найденным в карманах погибшего.

На территории кооператива есть система видеонаблюдения. Просмотр записей показал, что мужчина пришел сюда один. Известно, что незадолго до трагедии горожанин развелся.

Полицейские выясняют происхождение оружия, из которого был сделан выстрел. Следственный комитет ведет проверку по факту происшествия.

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