Застреленного мужчину нашла жительница Хабаровска в гараже

В Южном микрорайоне Хабаровска местная жительница, гуляя с собакой, нашла труп мужчины. Тело находилось в одном из боксов гаражного кооператива на улице Ворошилова, сообщает портал «Губерния».

В чужом гараже женщина оказалась случайно — ее питомец забежал в приоткрытую дверь. Голова погибшего мужчины была прострелена, а рядом с ним лежал предмет, похожий на обрез охотничьего ружья.

Полицейские связались с хозяйкой гаража. Оказалось, что с конца прошлого года бокс снимал 34-летний хабаровчанин. Его личность установили по документам, найденным в карманах погибшего.

На территории кооператива есть система видеонаблюдения. Просмотр записей показал, что мужчина пришел сюда один. Известно, что незадолго до трагедии горожанин развелся.