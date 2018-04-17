За сутки в лесах Южного Урала ликвидировали 12 пожаров
По данным на утро 17 апреля в регионе зафиксировано 18 пожаров.
По данным на утро 17 апреля в регионе зафиксировано 18 пожаров.
За прошедшие сутки в южноуральских лесах ликвидировали 12 пожаров на площади 104,3 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Четыре возгорания зафиксированы в Кунашакском лесничестве (11,5 га), три — в Шершневском (31,2 га), по два — в Красноармейском (42 га) и Увельском (18,6 га), еще одно — в Октябрьском (1 га). По данным на утро 17 апреля на территории зеленого фонда с начала пожароопасного сезона ликвидированы 18 возгораний на площади 150,9 гектара.
Возгорания произошли на территориях Каслинского (1), Красноармейского (2), Кунашакского (4), Октябрьского (1), Саткинского (1), Увельского (2) и Шершневского (7) лесничеств. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 176 человек и 60 единиц техники.
О возгорании травы вечером 16 апреля сообщили жители загородного квартала Белый Хутор (Сосновский район, Челябинская область). Южноуральцы делятся фото и видео пожара в соцсетях.
Напомним, в Челябинской области начался пожароопасный сезон.