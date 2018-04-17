За сутки в лесах Южного Урала ликвидировали 12 пожаров

За прошедшие сутки в южноуральских лесах ликвидировали 12 пожаров на площади 104,3 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления лесами Челябинской области.

Четыре возгорания зафиксированы в Кунашакском лесничестве (11,5 га), три — в Шершневском (31,2 га), по два — в Красноармейском (42 га) и Увельском (18,6 га), еще одно — в Октябрьском (1 га). По данным на утро 17 апреля на территории зеленого фонда с начала пожароопасного сезона ликвидированы 18 возгораний на площади 150,9 гектара.