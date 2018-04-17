Из-за ссоры с девушкой житель Кокшетау пытался спрыгнуть с крыши

16 апреля 23-летний житель Кокшетау пытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 9-этажного жилого дома, расположенного в областном центре по ул. М. Горького.

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«На пульт 102 УВД Кокшетау поступило телефонное сообщение от друга парня, сообщившего полицейским о намерении своего товарища. На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником УВД полковником полиции Канатом Нурмагамбетовым и его заместителем Айбеком Байгожиным», ― рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По словам полицейских, на протяжении 40 минут велись переговоры, в ходе которых выяснились причины, по которым молодой человек решил свести счеты с жизнью.

Как оказалось, парень поссорился со своей девушкой. Узнав об этом, полицейские доставили на место его подругу. И только после этого молодой человек отказался от своего намерения.