Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Украине поняли, зачем США нанесли удар по Сирии
Что будет, если «закончились права»
Одна из перепутанных в роддоме пермячек подала иск на 10 миллионов
Путин сделал предупреждение в связи с ударами США по Сирии
СМИ: у Даны Борисовой роман с женатым певцом
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
«Все это был блеф»: на Украине поняли, зачем США ударили по Сирии
Асад сделал заявление после удара США
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: в Крыму озвучили "самое страшное" в ситуации с "Нордом"
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Арнтгольц, Миддлтон и другие самые модные звездные сестры (фото)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
09:34 (мск), источник: Newtimes.kz

Из-за ссоры с девушкой житель Кокшетау пытался спрыгнуть с крыши

В Кокшетау 23-летний парень пытался спрыгнуть с крыши 9-этажного дома после ссоры с любимой, передает МИА «Казинформ».

16 апреля 23-летний житель Кокшетау пытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 9-этажного жилого дома, расположенного в областном центре по ул. М. Горького.

Читайте также
Студент отвергает обвинения, что вытолкнул девушку из окна МГИМО

«На пульт 102 УВД Кокшетау поступило телефонное сообщение от друга парня, сообщившего полицейским о намерении своего товарища. На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником УВД полковником полиции Канатом Нурмагамбетовым и его заместителем Айбеком Байгожиным», ― рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По словам полицейских, на протяжении 40 минут велись переговоры, в ходе которых выяснились причины, по которым молодой человек решил свести счеты с жизнью.

Как оказалось, парень поссорился со своей девушкой. Узнав об этом, полицейские доставили на место его подругу. И только после этого молодой человек отказался от своего намерения.

Молодой человек от разбирательств и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказался.

Все новости региона
Новый налоговый режим хотят ввести в Казахстане
Дональд Трамп отложил падение рубля
G7 потребовала от России ответов по инциденту в Солсбери
Какого алкоголя могут лишиться россияне из-за санкций
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Арестован экс-глава подведомственного «Росатому» предприятия
Россияне переводят вклады в госбанки
Страховые выплаты будут выделены только при полной потере жилья
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь