Экс-начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве на Дону
Бывшего начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве в Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.
Бывшего начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве в Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.
По версии следствия, в 2016—2017 годах начальник межрайонного отдела № 7 УЭБ И ПК ГУ МВД России по Ростовской области еженедельно получал 70 тыс. рублей от жителя Азова за непринятие мер для пресечения незаконной игорной деятельности.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Следователи устанавливают обстоятельства незаконной деятельности бывшего правоохранителя.