Экс-начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве на Дону

По версии следствия, в 2016—2017 годах начальник межрайонного отдела № 7 УЭБ И ПК ГУ МВД России по Ростовской области еженедельно получал 70 тыс. рублей от жителя Азова за непринятие мер для пресечения незаконной игорной деятельности.