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09:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве на Дону

Бывшего начальника отдела полиции подозревают во взяточничестве в Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, в 2016—2017 годах начальник межрайонного отдела № 7 УЭБ И ПК ГУ МВД России по Ростовской области еженедельно получал 70 тыс. рублей от жителя Азова за непринятие мер для пресечения незаконной игорной деятельности.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Экс-полицейский заключен под стражу.

Следователи устанавливают обстоятельства незаконной деятельности бывшего правоохранителя.

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